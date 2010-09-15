Каталог с отелями на Joomla или Drupal

Требуется адаптировать темплейт для использования с CMS Joomla или Drupal и реализовать необходимую функциональность на основе ТЗ (на английском языке). Возможно использование коммерческих плагинов для CMS (оплачивается заказчиком, цена в пределах разумного).

Ознакомиться с темплейтом можно по ссылке

http://hotelandsunrise.com/template.zip

Тех задание

http://hotelandsunrise.com/functionality.rtf

Срок - 2 недели

Оплата Yandex.Money без предоплаты по следующей схеме: показ готового продукта на хостинге исполнителя --> оплата 100% --> передача исходников, установка на хостинг заказчика.