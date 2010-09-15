Парсер для google и rambler

$10
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок231 просмотр
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Нужно написать простой скрипт. Он должен делать слудующее:

- парсить поисковый запрос основных поисковых систем (например “окна пвх”)

- на хостинге должна создаваться страница со словом окна пвх и каждый раз при таком поиском запросе должно перекидывать туда

Должно работать c рамблер, гугл.

Важно! Главное парсер под гугл...

13 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
spl32
Иван 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
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