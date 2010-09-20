Подкорректировать шаблон WP

$5
Веб-программированиеЗавершен2 заявки149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть шаблон на Вордпрессе Fashion Peal. Почему то не работают картинки и слайдер на главной, ключи к произвольным полям, указанные автором не работают тоже). Заголовки рубрик на главной обрываются кракозябрами. Требуется отредактировать и настроить шаблон таким образом, чтобы в конечном итоге всё работало вот так: fashionpeal точка com.

Оплата после положительного результата - 5 WMZ на ваш кошелек.

13 лет назад
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
vsslance
Юрий 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Большое спасибо. Юрий быстро отредактировал всё, что нужно. Шаблон отлично работает. Буду обращаться ещё.
  • Похожие заказы

  • Требуется одеть форум PHPBB

    Есть форум, на движке PHPBB,сам форум программировать и дополнять не нужно Есть дизайн сайта в исходнике, Задача, Нужно сделать тему для этого форума, так,чтобы было похоже по дизайну с сайтом,то есть чтобы было все в ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка ShopCMS

    Необходима возможность управлять выводом категорий. В администрировании (в редактировании категорий) нужна возможность поставить галочку "не выводить категорию". (по умолчанию галочка не стоит). Если галочка установлена - категория не отображается в общем каталоге, но физически существует. То есть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно провести анализ шаблона / вёрстки.

    $10

    Нужно провести анализ шаблона / вёрстки и исправить ошибки. В чём проблема: сайт не правильно отображается в IE7, IE8. Фотографии лезут не туда, видео залазит на текст. Сайт сделан на Джумла. Сайт: http://www.asudra.be/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Генератор буквосочетаний на php

    Сразу к делу: есть массив, содержит в себе буквы нижнего регистра, верхнего регистра и цифры от 0 до 9. Есть переменная count, в которую я задаю кол-во символов. Нужно написать скрипт который будет генерировать и выводить на ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подключение интернет-магазина к vkontakte.ru

    Имеется интернет-магазин. Нужна помощь в подключении нашего интернет-магазина к Вконтакте. 1) Размещение товаров в каталоге товаров Vkontakte. 2) Подключение сервиса оплаты товаров. 3) Создать на основе API ВКонтакте приложение, дублирующее функциональность нашего интернет-магазина. От исполнителя требуется опыт в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • .htaccess мастерам регулярных выражений

    $35

    Проанализировать 2 сайта, понять чем отличаются их URL: http://community.invisionpower.com/ - (пример URLов от IPBoard форума) http://verticalsleevetalk.com/ - (конкретные URL которые нужно будет опознать) Далее сайт будет называться http://verticalsleevetalk.com/ (там будет установлен форум IPBoard) и написать правила, что если URL ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Модуль для DLE 9.0

    $210

    Нужен модуль смс билинга, который будет публиковать новость после оплаты. Также нужно будет к списку новостей добавить время после чего они будут автоматически сниматься с публикации. Остальные детали будут уточнятся после выбора исполнителя. Заявки и примерные цены оставляем ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать календарь для магазина

    $50

    Нужно создать один компонент для магазина по продаже билетов, точнее это будет каллендарь выводящий билеты на события выбраной даты, и смысл его работы заключаеться в дружбе с помковым модулем системы, тоесть нажимаешь на дату и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад