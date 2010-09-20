Подкорректировать шаблон WP

Есть шаблон на Вордпрессе Fashion Peal. Почему то не работают картинки и слайдер на главной, ключи к произвольным полям, указанные автором не работают тоже). Заголовки рубрик на главной обрываются кракозябрами. Требуется отредактировать и настроить шаблон таким образом, чтобы в конечном итоге всё работало вот так: fashionpeal точка com.

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