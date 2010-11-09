Подключение интернет-магазина к vkontakte.ru

Веб-программированиеЗавершен1 заявка179 просмотров
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Имеется интернет-магазин. Нужна помощь в подключении нашего интернет-магазина к Вконтакте.

1) Размещение товаров в каталоге товаров Vkontakte.

2) Подключение сервиса оплаты товаров.

3) Создать на основе API ВКонтакте приложение, дублирующее функциональность нашего интернет-магазина.

От исполнителя требуется опыт в реализации подобных проектов.

Подробности проекта осуждаются в личке. Присылайте заявки, будем беседовать.

13 лет назад
Areksy
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
IronRat
Яков 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$60
7 дней
Яков ответственно подошел к решению задачи. Многочисленные сложности и подводные камни, выявлявшиеся в ходе проекта, добросовестно преодолевал. Проделанной работой остался доволен. Могу смело рекоммендовать как ответственного специалиста.
Очень спокойный и адекватный человек - приятно работать. Какими людьми можно решить любой вопрос в рабочем порядке. С оплатой тоже никаких проблем не было.
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