Требуется одеть форум PHPBB

Необходима возможность управлять выводом категорий. В администрировании (в редактировании категорий) нужна возможность поставить галочку "не выводить категорию". (по умолчанию галочка не стоит). Если галочка установлена - категория не отображается в общем каталоге, но физически существует. То есть ...
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Есть форум, на движке PHPBB,сам форум программировать и дополнять не нужно
Есть дизайн сайта в исходнике,
Задача, Нужно сделать тему для этого форума, так,чтобы было похоже по дизайну с сайтом,то есть чтобы было все в одном стиле.
Исходник выдам, Оплата по факту.
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