Требуется одеть форум PHPBB

Есть форум, на движке PHPBB,сам форум программировать и дополнять не нужно

Есть дизайн сайта в исходнике,

Задача, Нужно сделать тему для этого форума, так,чтобы было похоже по дизайну с сайтом,то есть чтобы было все в одном стиле.

Исходник выдам, Оплата по факту.