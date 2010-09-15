Сайт на Drupal 6 с использованием готовой темы

$500
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок210 просмотров
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Всего нужно сделать 2 сайта с использоваинем покупных тем для Drupal 6 с templatemonster. Темы мы купим. Наполнение сайтов контентом не требуется.

Сайт для подбора актеров:

Актеры регистрируются заполняютс анкету: около 20 параметров + 10 фото. Анкета отправляется на модерацию админу. Если админ апрувит, анкета появляется на сайте. Личного кабинета у актера нет Редактирует анкеты только админ. Админ может добавлять, удалять, редактировать анкеты.

Поиск актеров: сокращенный поиск (по 3-4 параметрам), расширенный поиск (по 20 параметрам). Наниматель может помещать найденные анкеты в корзину а затем отправлять админу заявку на найм людей со списком из корзины.

Наниматель также может подавать объявления о проведении кастингов. Если объявление заапрувил админ, оно появляется на сайте. Наниматель не может редактировать уже поданную заявку. Админ может добавлять, удалять и редактировать заявки. Актеры получают по почте уведомления о новых кастингах.

+ будет еще несколько разделов представляющих собой следующее: текстовые страницы, редактируемые в TinyMCE, разделы статей (список анонсов со ссыкой на старницу с полным текстом), раздел контактов с формой обратной сязи.

Второй сайт

В качестве одного из разделов содержит клон первого сайта

+ сл разделы

О нас

Новости (функционал как в разделе «статьи» проекта кастинг)

Миссия (текстовая страница)

Преимущества (текстовая страница)

Проекты (функционал как в разделе «статьи» проекта кастинг)

Кастинг

(вся структура первого сайта)

Услуги

BTL (текстовая страница)

ATL (текстовая страница)

Клиенты (текстовая страница)

Контакты (текстовая страница с формой обр связи как в проекте кастинг)

Тербования к админке обоих сайтов. Нужно сразу создать 2х пользовтелей: полноправный админ, которому доступны все настройки системы Drupal и контент-менеджер, который редактирует контент и может изменять настройки указанные в тз – больше никакие фукнции ему не доступны, интерфейс для работы контент менеджера должен быть простой как грабли.

Подробное тз прикреплено в вордовском файле. Жду предложений по срокам и стоимости

Drupal
13 лет назад
yandr
42 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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