Сайт на Drupal 6 с использованием готовой темы

Есть скрипт на php, его нужно допилить до рабочего состояния - исправить пару небольших багов и подключить к биллингу rubilling.com - написать скрипт обработчик.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всего нужно сделать 2 сайта с использоваинем покупных тем для Drupal 6 с templatemonster. Темы мы купим. Наполнение сайтов контентом не требуется.
Сайт для подбора актеров:
Актеры регистрируются заполняютс анкету: около 20 параметров + 10 фото. Анкета отправляется на модерацию админу. Если админ апрувит, анкета появляется на сайте. Личного кабинета у актера нет Редактирует анкеты только админ. Админ может добавлять, удалять, редактировать анкеты.
Поиск актеров: сокращенный поиск (по 3-4 параметрам), расширенный поиск (по 20 параметрам). Наниматель может помещать найденные анкеты в корзину а затем отправлять админу заявку на найм людей со списком из корзины.
Наниматель также может подавать объявления о проведении кастингов. Если объявление заапрувил админ, оно появляется на сайте. Наниматель не может редактировать уже поданную заявку. Админ может добавлять, удалять и редактировать заявки. Актеры получают по почте уведомления о новых кастингах.
+ будет еще несколько разделов представляющих собой следующее: текстовые страницы, редактируемые в TinyMCE, разделы статей (список анонсов со ссыкой на старницу с полным текстом), раздел контактов с формой обратной сязи.
Второй сайт
В качестве одного из разделов содержит клон первого сайта
+ сл разделы
О нас
Новости (функционал как в разделе «статьи» проекта кастинг)
Миссия (текстовая страница)
Преимущества (текстовая страница)
Проекты (функционал как в разделе «статьи» проекта кастинг)
Кастинг
(вся структура первого сайта)
Услуги
BTL (текстовая страница)
ATL (текстовая страница)
Клиенты (текстовая страница)
Контакты (текстовая страница с формой обр связи как в проекте кастинг)
Тербования к админке обоих сайтов. Нужно сразу создать 2х пользовтелей: полноправный админ, которому доступны все настройки системы Drupal и контент-менеджер, который редактирует контент и может изменять настройки указанные в тз – больше никакие фукнции ему не доступны, интерфейс для работы контент менеджера должен быть простой как грабли.
Подробное тз прикреплено в вордовском файле. Жду предложений по срокам и стоимости
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо разработать ПО для организации обменного пункта по вводу и выводу Webmoney. Направления: нал\безнал - вебмани, вебмани - нал\безнал. с возможностью ввода и вывода на пластик.карточки, через банк. В автоматическом режиме. Требуется привязка интерфейсов Webmoney ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать флеш-карту на которой показывать расположение филиалов компании/магазинов а так же сопутствующую информацию. Список объектов прилагается. Обратите внимание, нужна возможность отдельно выбрать регион филиалы которого затем показывать на карте. Указывайте сроки и бюджет работы с учетом ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт13 лет назад
1. Есть шаблон Wordpress, нужно его модифицировать/перевести под наши требования. 2. Есть шаблон Wordpress и тема доски объявлений под Wordpress, нужно их совместить исходя из наших требований. К Доске объявлений подключить схемы оплаты помимо paypal который встроен по ...Закрыт13 лет назад
Приветствую, нужно сделать главную страницу сайта на флеше, что нибудь вроде http://www.gridins.com/ Интересует цена и сроки, все предложения в этот проект.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо написать модуль для отправления запросов в различные базы данных (Oracle, MS SQL) и сбора статистики. Оплата наличным или безналичным расчётом по трудовому соглашению на территории Украины. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ - детальное задание прикреплено в файле. Типичный ...Закрыт13 лет назад
Имеется сайт, написанный с использованием библиотеки code igniter. Нужно к нему прикрутить форум так, чтобы он использовал авторизацию основного сайта. Форум simple mashines forum, но можно и другой бесплатный, это обсуждаемо. В дальнейшем я планирую ...Закрыт13 лет назад
- $500
Требуется редизайн сайта рекламного агентсва с учето юзабилити. Оплата поэтапно. Яндекс деньги.Завершен13 лет назад
- $100
Требуется php-программист для написания формы регистрации в партнерской программе. Требования: - PHP - MySQL - SmartyЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, Нужен скрипт как на biglion . ru Желательно готовый т.к. он где то есть) Ну или аналог сделать. Цену и сроки, пожалуйста. Спасибо.Закрыт13 лет назад