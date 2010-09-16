Форма регистрации в партнерской программе

$100
Веб-программированиеЗавершен5 заявок226 просмотров
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Требуется php-программист для написания формы регистрации в партнерской программе.

Требования:

- PHP

- MySQL

- Smarty

13 лет назад
m1
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
frolov
Андрей 
42 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
14 дней назад
13 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена вовремя, без изменений в графике, на хорошем уровне. Программист умеет задавать правильные вопросы, и делать из ответов верные выводы. Рекомендую :)
Понятное ТЗ, своевременная оплата. Были мелкие вопросы - ответы на 100% ясны и верны. Советую .
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