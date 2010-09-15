Вставить на сайт комментарии ВКонтакте

Веб-программированиеЗавершен1 заявка138 просмотров
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Есть сайт http://www.vikazueva.ru/miscellaneous.php - просмотр портфолио фотографий. Необходимо к каждой фотке добавить форму комментариев как тут сделано у каждого товара http://intercontrol.ru/products/4460-lg-xenon.html

форма комментариев вконтакте представлена Просто код вставить... НО

1. они прикрепляют комментарии к уникальной страничке, а у нас получается страничка одна - смена идет на жаве. Может как-то при смене картинок в урл добавлять ID или еще какой-то элемент

2. форму оставления комментария надо вставить под большую фотку.

13 лет назад
interneo
Семен 
58 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Очень понравилась работа Дмитрия. Все сделал качественно и быстро!
Отличный понимающий заказчик, приятно работать
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