Вставить на сайт комментарии ВКонтакте

Есть сайт http://www.vikazueva.ru/miscellaneous.php - просмотр портфолио фотографий. Необходимо к каждой фотке добавить форму комментариев как тут сделано у каждого товара http://intercontrol.ru/products/4460-lg-xenon.html

форма комментариев вконтакте представлена Просто код вставить... НО

1. они прикрепляют комментарии к уникальной страничке, а у нас получается страничка одна - смена идет на жаве. Может как-то при смене картинок в урл добавлять ID или еще какой-то элемент

2. форму оставления комментария надо вставить под большую фотку.