Нужно поправить парсинг (довольно срочно)

Задание прикрепил.

Задание довольно срочное. В общих словах, есть парсинг который считает информацию из платежных систем LibertyReserve и PerfectMoney и пишет об этих данных на форумах.

Сейчас стали появляться некоторые глюки их надо исправить + добавить 5 форумов.

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