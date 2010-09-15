Нужно поправить парсинг (довольно срочно)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки160 просмотров
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Задание прикрепил.

Задание довольно срочное. В общих словах, есть парсинг который считает информацию из платежных систем LibertyReserve и PerfectMoney и пишет об этих данных на форумах.

Сейчас стали появляться некоторые глюки их надо исправить + добавить 5 форумов.

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13 лет назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Tkachenko
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
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