Заполнить шаблон сайта во flash

Требуется создание CRM с возможностью работы в сети и инете. Скорость работы не особо важна. Главное, чтобы было не дорого ))) Примерное ТЗ во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заполнить шаблон сайта предоставленным контентом ( объём текста соответствует объёму текста в шаблоне ), в тексте поменять ссылки на нужные , открываются просто бланком ( в новом окне ).
Сменить логотип, поменять мызычку, и собственно всё.
Исходник есть.
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