Автоматическая защита адресов электронной почты

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Автоматическая защита адресов электронной почты от роботов-сборщиков

Технические условия

Необходимо законченное, технически грамотное и простое решение, позволяющее публиковать контент вебстраницы со ссылками на любые корректные адреса электронной почты в явном неискажённом виде mailto:[email protected] Почтовая ссылка до передачи сырого кода по запросу должна быть с помощью сценария выявлена (на сервере), преобразована в не представляющую интереса для робота-сборщика гипертекстовую ссылку и дополнительно обработана алгоритмом циклического алфавитного смещения на 13 позиций. Полностью работоспособная почтовая ссылка должна быть уже в браузере при интерпретации полученного с сервера кода реконструирована сценарием JavaScript. Также интересует оптимальный путь решения проблемы пользователя, чей агент не допускает выполнения сценариев.

Неприемлемы:

• простое представление почтовой ссылки в виде альтернативной записи числовыми кодами составляющих символов вместо ASCII

• формирование полнофункционального адреса сценарием из ссылки или адреса, изначально введенных в код HTML в намеренно искажённом виде или дополнительно закодированных вручную, в том числе с применением переменных (записи типа 'recipient_address','0' или recipient_address(dog)server.com).

Пакет поставки:

• краткое пошаговое руководство

• текстовые файлы с необходимым кодом.

Поскольку мне отлично известно, что решение давно существует и должно быть хорошо известно профессионально пригодным специалистам, у меня большая просьба к отставной козы барабанщикам не тратить своё время на негодующие попытки доказать, что такого не бывает. Бывает.

Мелких разводил также прошу не рассказывать, будто использование общедоступного чужого кода требует многих дней и ночей труда коллектива высокооплачиваемых гуру. Объём работы для данного случая мне хорошо известен — нет только необходимой квалификации для самостоятельного её выполнения в разумные сроки. Именно поэтому хочу поручить непрофильное для меня занятие грамотному специалисту.

13 лет назад
Legendre
64 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
incapsulate
Даниил 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$30
2 дня
Один из лучших исполнителей, с которыми приходилось иметь дело. Отличное понимание задачи, вдумчивый подход, внимание к деталям, моментальная реакция, ответственность и добросовестность — качества, обычно столь же желательные, сколь и нетипичные для Рунета. Причём всё это — в дополнение к профессиональной квалификации, которая, опять же, должна бы присутствовать у любого независимого поставщика услуг по умолчанию, но сплошь и рядом оставляет желать. В общем, от сотрудничества остались самые лучшие впечатления.
Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата своевременно, в полном объеме и удобным мне способом. Очень доволен сотрудничеством.
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