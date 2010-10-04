Автоматическая защита адресов электронной почты от роботов-сборщиков

Технические условия

Необходимо законченное, технически грамотное и простое решение, позволяющее публиковать контент вебстраницы со ссылками на любые корректные адреса электронной почты в явном неискажённом виде mailto:[email protected] Почтовая ссылка до передачи сырого кода по запросу должна быть с помощью сценария выявлена (на сервере), преобразована в не представляющую интереса для робота-сборщика гипертекстовую ссылку и дополнительно обработана алгоритмом циклического алфавитного смещения на 13 позиций. Полностью работоспособная почтовая ссылка должна быть уже в браузере при интерпретации полученного с сервера кода реконструирована сценарием JavaScript. Также интересует оптимальный путь решения проблемы пользователя, чей агент не допускает выполнения сценариев.

Неприемлемы:

• простое представление почтовой ссылки в виде альтернативной записи числовыми кодами составляющих символов вместо ASCII

• формирование полнофункционального адреса сценарием из ссылки или адреса, изначально введенных в код HTML в намеренно искажённом виде или дополнительно закодированных вручную, в том числе с применением переменных (записи типа 'recipient_address','0' или recipient_address(dog)server.com).

Пакет поставки:

• краткое пошаговое руководство

• текстовые файлы с необходимым кодом.

Поскольку мне отлично известно, что решение давно существует и должно быть хорошо известно профессионально пригодным специалистам, у меня большая просьба к отставной козы барабанщикам не тратить своё время на негодующие попытки доказать, что такого не бывает. Бывает.

Мелких разводил также прошу не рассказывать, будто использование общедоступного чужого кода требует многих дней и ночей труда коллектива высокооплачиваемых гуру. Объём работы для данного случая мне хорошо известен — нет только необходимой квалификации для самостоятельного её выполнения в разумные сроки. Именно поэтому хочу поручить непрофильное для меня занятие грамотному специалисту.