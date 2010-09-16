Импорт каталога из текстового файла в MySQL

Есть каталог в текстовом файле формата CSV. Создается из Excel файла. Разделителем таблиц является знак точки с запятой. В таблице имеются поля Наименование, Номер товара(уникальный), Цена, Количество. В базе данных тоже есть эти поля, нужно что бы при загрузке файла CSV скрипт по очереди брал номер товара, находил его в прайсе, и от туда обновлял данные по количество товара и по цене. После этого скрипт должен выдать только те товары, которые отсутствовали в базе, что бы их можно было потом туда добавить вручную.

З.Ы цену скрипта оцениваю в $20