Импорт каталога из текстового файла в MySQL

$20
Веб-программированиеЗавершен17 заявок254 просмотра
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Есть каталог в текстовом файле формата CSV. Создается из Excel файла. Разделителем таблиц является знак точки с запятой. В таблице имеются поля Наименование, Номер товара(уникальный), Цена, Количество. В базе данных тоже есть эти поля, нужно что бы при загрузке файла CSV скрипт по очереди брал номер товара, находил его в прайсе, и от туда обновлял данные по количество товара и по цене. После этого скрипт должен выдать только те товары, которые отсутствовали в базе, что бы их можно было потом туда добавить вручную.

З.Ы цену скрипта оцениваю в $20

MySQL
13 лет назад
Fork
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Korvin
Сергей 
48 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа проделана отлично и даже добавлена функция автоматического добавления нового товара из прайс-листа, несмотря на то, что система достаточно запутана и неординарна
Четко поставлена задача, человек понимает что хочет и как должно быть сделано. Своевременная оплата, причем с прибавкой за доработки. Приятно работать с человеком.
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