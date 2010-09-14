Нужна точная копия скрипта

На постоянную удаленную работу требуется – Опытный программист (PHP) для разработок и внедрения функционала (модули, хаки, плагины) для существующих сайтов (проектов). Доп. контакты: ICQ – 438400450
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать проверку на уникальность регистрирующего, добавление в базу данных и закрепление за реферальским номером, в общем все те же функции что и на http://onlinebax.com/
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Скажите, сколько будет стоить сделать следующее: 1. Ко всем ссылкам на всем сайте необходимо добавить тэг title, в который будет автоматически вставляться тот же текст ссылки что и виден на сайте. 2. В каталоге продукции ко всем ...Завершен13 лет назад
На сайте три уровня доступа: 1. Админ. Создание категорий, подкатегирий, возможность модерировать и удалять содержимое 2. Клиент Заполнение регистрационного поля, загрузка видео-ролика макс. 1 мин, от 5 до 10 фотографий. Разные способы оплаты 3. Посетитель Просмотр содержания, после регистрации - возможность оставлять ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется связать напрямую (автоматическая загрузка товаров ежедневно) Shop-Script FREE и 1с 8 . Выгружать товары (без категорий). Так же поиск заказов (из 1с по номеру) - вводим номер заказа на сайте в форму и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
http://stalkerz.ru/?a=gallery Требуеться сделать этот аналог галереи на DLE заявки будут расматриватся тока если есть цена и срокЗакрыт13 лет назад
CMS на смарти, нужно дописать пару модулей. Кода мало, писали под себя. Все вопросы помогу решить. Детально что делать напиши в личку понравившемуся программисту. Просто оставьте заявки в низу. Из расчета работ и срока действия акаунта ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Есть user.js, который добавляет несколько фич в выдачу Гугла. Недавно интерфейс Гугла обновился, user.js работает с ошибками. Необходимо внести исправления с учётом актуальной ситуации. Кроме того, нужно сделать ещё одну фичу: если за границей окна есть ...Завершен13 лет назад
Необходимо разработать или доработать движок размещения товарных предложений по аналогии с Яндекс.Маркет или с price.ru Необходима поддержка прайс-листов XML,Excel, информация о компаниях, сравнения цен, пользовтаельский доступ для владельцев магазинов и для покупателей, удобная административная панель, настраиваемый ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте! В помощь для выполнения задания по проекту на ModX требуется специалист по данной системе управления(программист) для реализации и помощи в реализации задач по проекту: 1)Верстка 2)Настройка модулей 3)Вывод блоков 4)Создание дополненийВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть сайт сети магазинов. Сделан на самописном движке PHP + MySQL. Каждый магазин может быть привязан к стране, городу, станции метро, соответственно реализован подбор магазина по этим параметрам. Сейчас данные по магазин вбиваются ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад