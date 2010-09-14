Создание сайта с разными уровнями доступа .

Есть сайт сети магазинов. Сделан на самописном движке PHP + MySQL. Каждый магазин может быть привязан к стране, городу, станции метро, соответственно реализован подбор магазина по этим параметрам. Сейчас данные по магазин вбиваются ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте три уровня доступа:
1. Админ.
Создание категорий, подкатегирий, возможность модерировать и удалять содержимое
2. Клиент
Заполнение регистрационного поля, загрузка видео-ролика макс. 1 мин, от 5 до 10 фотографий.
Разные способы оплаты
3. Посетитель
Просмотр содержания, после регистрации - возможность оставлять комментарии и выставлять оценку.
Поиск по категориям и месторасположению.
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Дополнительные требования:
1. Сайт должен быть на английском и русском с возможностью дополнения в будующем других языков. Язык по умолчанию - английский. Т.е., здесь было бы уместно вынести кусочки текста в отдельный текстовый файл, для каждого языка свой.
2. Видео на сайте должно конвертироваться во флэш, типа YouTube. Нужен также загрузчик видео-файлов.
3. При загрузке фотографии автоматическое создание миниатюрок и изменение ее размера до заданного.
В принципе, можно использовать какой-то готовый движок и подогнать его под себя, либо написать заново.
Пожалуйста, заинтересованные предложите свою версию выполнения проекта, а также ориентировочную стоимость и продолжительность. Приблизительно составлена структура БД, но ее конечно можно и по-другому сделать
Возможно со временем по мере развития проекта добавятся еще мелкие детали и уточнения.
Т.З.
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1. Бизнес-клиент
1.1. Регистрация бизнес-клиента.
Требуемая информация:
Название фирмы
Имя
Фамилия
Категория (выбрать из существующих)
Подкатегория (выбрать из существующих)
Государство (выбрать из существующих)
город (выбрать из существующих либо если нет, то добавить новый)
индекс
улица
номер дома.
емаил
вебсайт
Все данные вносятся в базу данных.
1.2. Проверка подлинности емаила -высылаем письмо на ящик.
1.3. После активации клиент получает доступ к заполнению своей страницы:
1.3.1. Вставляет описание фирмы макс. 500 символов и в отдельном поле
часы работы. Все заносится в ДБ
1.3.2. Загружает макс. 15 фотографий.
Каждая фотография уменьшается до заданого размера (высота макс. 600 и
ширина макс. 800 пикселей). Создаются также иконки макс. ширины 120
пикс.
1.3.3. Загружает видео-ролик макс. 50 Мб. (Нужен также загрузчик
видео-файлов - Java FTP либо Flash)
Видео на сайте должно конвертироваться во флэш, типа YouTube. Нужен
также загрузчик видео-файлов. При проигрывании на сайте видео-ролика,
воспроизведение идет параллельно загрузке (как YouTube).
1.4. Оплату сервиса пока не делаем.
1.5. Созданная страница не отображается в поиске до тех пор, пока не
будет активирована админом (т.е. после оплаты). Параметр активации
стоит в ДБ в таблице "Business" в 7-м столбце.
1.6. При отображении страницы будут видны иконки фотографий, при
щелчке на которые открывается целая фотография с Javascript. На той же
странице видео-ролик, описание и адрес.
1.7. Клиент должен иметь возможность со временем изменять введенную
информацию, удалять/добавлять фото (макс. 15 шт.), заменять
видео-файл,
А также изменять персональные данные и пароль.
1.8. При потере пароля, восстановление пароля через емаил
2. Посетитель
2.1. Просмотр содержания,
2.2. Регистрация - username, email, password
после регистрации - возможность оставлять комментарии и выставлять
оценку по 5-бальной шкале.
2.3. Поиск по категориям и месторасположению.
2.4. При потере пароля, восстановление пароля через емаил
3. Админ.
3.1. Ативация/деактивация бизнес-страниц (отметка в БД)
3.2. Создание и изменение категорий, подкатегорий. Создание должно
быть сразу на всех существующих языках, которых со временем, возможно,
станет больше
3.3. Добавление и изменение государств, регионов и городов. Создание
должно быть сразу на всех существующих языках, которых со временем,
возможно, станет больше
3.4. возможность модерировать и удалять содержимое бизнес-страниц,
также удалять видео и фото.
3.5. удалять комментарии посетителей, а также самих посетителей
4. Дополнительные требования:
4.1. Сайт должен быть на английском и русском с возможностью
дополнения в будующем других языков. Язык по умолчанию - английский.
Т.е., вынести кусочки текста в отдельный текстовый файл, для каждого
языка свой. Это будет в папке "languages". Для катагорий,
подкатегорий, названий стран, регионов и городов перевод на разные
языки идет через БД. По умолчанию английский
4.2. Видео на сайте должно конвертироваться во флэш, типа YouTube.
Нужен также загрузчик видео-файлов.
4.3. При загрузке фотографии автоматическое создание миниатюрок и
изменение ее размера до заданного.
Структура БД:
Таблица "Busines":
ID1 | company_name | name | familyname | email | password |
active/notactive | adres_www | adres_street | adres_houseNR |
adres_ZIP | ID10 | ID9 | ID8 | ID6 | ID7 | opening_time | description
Таблица "Users":
ID2 | username | password | email
Таблица "Video":
ID3 | ID1 | Title | Description | Upload_date |
Таблица "Foto"
ID4 | ID1 | Title | Description | Upload_date |
Таблица "Comments"
ID5 | ID1 | ID2 | comment | date | rate
Таблица "Categories":
ID6 | EN | RU | IT | DE | FR
Таблица "Subcategories":
ID7 | ID6 | EN | RU | IT | DE | FR
Таблица "Country":
ID8 | EN | RU | IT | DE | FR
Таблица "Region":
ID9 | ID8 | EN | RU | IT | DE | FR
Таблица "City":
ID10 | ID9 | ID8 | EN | RU | IT | DE | FR
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