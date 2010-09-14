Скрипт создания файла импорта для VamShop

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Собственно нужен скрипт создания файла импорта для VamShop на основе следующе структуры бд:

CREATE TABLE `test` (

`v_products_model` longtext,

`v_products_image` longtext,

`v_products_name_1` longtext,

`v_products_description_1` longtext,

`v_products_short_description_1` longtext,

`v_manufacturers_name` longtext,

`v_categories_name_1` longtext,

`v_categories_name_2` longtext,

`v_categories_name_3` longtext,

`v_categories_name_4` longtext,

`v_categories_name_5` longtext,

`v_categories_name_6` longtext,

`v_categories_name_7` longtext,

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=634 DEFAULT CHARSET=utf8

Желательно Java код, можно в принципе и PHP

13 лет назад
webextraction
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад