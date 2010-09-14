Футбольная тематика на DataLife Engine 9.0

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Необходимо доработать сайт (ФУТБОЛЬНАЯ тематика) на DataLife Engine 9.0. (оплачена лицензия).

Сайт практически чистый, не имеет наполнения и посетителей.

Сейчас мы имеем сверстаный и интегрированный сайт на ДЛЕ

нужно програмисту дописать модули и настроить их на сайте.

Из дизайна имеется: псд макет + верстка и интеграция с ДЛЕ.

Сайт новостной, футбольной тематики, важное значение имеет фотогалерея.

Бюджет 200-500 wmz.

Приветствется "внедрение" модулей, программ для ведения футбольной статистики, таблиц.

13 лет назад
Andrfut
Сергей 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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