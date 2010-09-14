Внести коррективы в сайт на ОСКоомерс

К новой версии Jamit job board прикрутить биллинги interkassa.com, CMC, WM , eliosgold, liqpay, можно деньги яндекса и т.д. – чем больше – тем лучше. В скрипте интегрированы вражеские платежные системы, типа Paypal. Есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно добавить редактируемый блок на страницу сайта и вывести управление блоком в админчасти.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Страницы генерируются скриптом php. Необходимо получать и записывать в текстовые файлы код генерируемых html страниц. У кого есть подобные скрипты или тот кто готов сделать, пишите. Оставляйте пожалуйста ваши ICQ для связи.Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Необходимо внести правки в шаблон Joomla для корректного отображения в Internet Explorer. Тех, кто хочет "потренироваться" или "попробовать" просьба не беспокоить. Спасибо за понимание.Закрыт13 лет назад
- $200
Тз в приложении макета отверстанного пока нет, но дам попозже Без наполнения. Наполнять сами будем ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)Завершен13 лет назад
Для Кировского сайта www.kvartkirov.ru . Нужен ежедневно самостоятельно обновляющийся прогноз погоды по городам Киров с возможностью просмотра погоды за день, за 3 дня, за неделю (5 или 7 дней в зависимости от того, что предлагают Источники). Зарубежные ...Завершен13 лет назад
- $50
Добрый день. для сайта: 9796024.ru требуется создать отправлялку вопросов с сайта. и из раздела контакты. система Джумла Оплата яндекс деньгами. ася: 208-514-990Завершен13 лет назад
- $200
Необходимо сверстать и посадить на движек, сайт туристической тематики. Подробности при личной переписке. Пожелание кандидатам, 1 Умение верстать качественно 2 Знание PHP 3 Выдерживание сроков. Предоплаты нет. Делает на своем хостинге, затем смотрим ,утверждаем оплачиваем, переносите на мой хост. Вот макет ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Создан html сайт. Для реализации дизайна необходима установка главного слайд-шоу в шапке а также двух минигалерей на главной странице. Скрипты подобраны,но при подключении возникает конфликт. Прошу принять в работу сие недорозумение) p.s. уважаемый народ, я, ...Завершен13 лет назад
- $150
Тизерная сеть для показа платных объявлений на сайтах вебмастеров, с оплатой за клики. Включает себя программную часть, административный раздел, раздел для рекламодателей, раздел для вебмастеров, подключение к платежной системе для получения и выплат средств, внутренняя ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен парсер фотоальбомов vkontakte на cms DLE. Структура фотоальбомов должна быть такая же как вконтакте. Комментарии к фото ставить на отложенный постинг (автообновление). Есть пример того что нужо, показываю исполнителю.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад