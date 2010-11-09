Каталог хозяйственных товаров (верстка есть)

$200
Веб-программированиеЗавершен8 заявок199 просмотров
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макета отверстанного пока нет, но дам попозже

Без наполнения. Наполнять сами будем

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

13 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
maximus007
Максим 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$200
3 дня
Грамотный фрилансер Работаем не в первый раз, все сделал как надо РЕКОМЕНДУЮ
Все отлично как обычно. Сотрудничество проходит гладко и приятно. Не первый раз работаем - я очень доволен.
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