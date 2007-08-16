Парсер фотоальбомов vkontakte

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Нужен парсер фотоальбомов vkontakte на cms DLE. Структура фотоальбомов должна быть такая же как вконтакте. Комментарии к фото ставить на отложенный постинг (автообновление). Есть пример того что нужо, показываю исполнителю.

13 лет назад
Shmut
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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