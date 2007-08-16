К новой версии Jamit job board прикрутить биллинги interkassa.com, CMC, WM , eliosgold, liqpay, можно деньги яндекса и т.д. – чем больше – тем лучше. В скрипте интегрированы вражеские платежные системы, типа Paypal. Есть ...
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Нужен парсер фотоальбомов vkontakte на cms DLE. Структура фотоальбомов должна быть такая же как вконтакте. Комментарии к фото ставить на отложенный постинг (автообновление). Есть пример того что нужо, показываю исполнителю.
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