Создать модуль или компонент для сайта на джумла

Требуется Модуль подписки на новости для DLE 9.2. Видел уже много готовых решений, но не могу все никак связаться с владельцами этих скриптов. Жду предложения от фрилансеров. Если у кого уже есть готовый скрипт, тогда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем нужно для сайта на джумла написать что то подобное как тут
http://www.autotonirovanie.ru/car-module/
такой же модуль подбора плёнок
если это будет не модуль с простой инталяцией то помочь его установить
называйте ваши цены и сроки разработки
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