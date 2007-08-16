Создать модуль или компонент для сайта на джумла

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки172 просмотра
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В общем нужно для сайта на джумла написать что то подобное как тут

http://www.autotonirovanie.ru/car-module/

такой же модуль подбора плёнок

если это будет не модуль с простой инталяцией то помочь его установить

называйте ваши цены и сроки разработки

13 лет назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
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