Поиск для Joomla с учетом русской морфологии

Нужен поиск для Joomla 1.5, учитывающий русскую морфологию и сортирующий результаты по релевантности. Желательно в виде отдельного модуля/мамбота, который как обычно устанавливается на сайт. Должен работать на обычном хостинге, со стандартными библиотеками.

Возможности поиска:

- Ссылка на расширенный поиск, где справа от поля поисковой фразы появляется select список разделов сайта, по которым нужно искать фразу. Первый пункт – "Искать во всех разделах"

- Должен учитывать морфологию русского языка, скажем если ввести "рыжие лисы", должен найти, кроме точного совпадения, фразы "рыжая лиса", "рыжих лис", "рыжая" и т.д.

- Подсветка искомых фраз в результатах поиска, как в Google и др.

- Подсветка искомых фраз при переходе с результатов поиска на статью (как в Google, когда открыть страницу из кэша)

- Результаты сортируются по релевантности – точные совпадения вверху, сопадения только одного из слов – внизу

- Исключать совпадения в тэгах и атрибутах тэгов (например, если совпадение только с , этот документ не должен присутствовать в результатах поиска)

- Важна быстрота работы – будет несколько тысяч статей ~5000 знаков каждая

Можно использовать готовые решения, например как в статье http://notes.rudomilov.ru/2007/08/16/poisk-s-russkoy-morfologiey-sredstvami-php/