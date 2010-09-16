Доработка скрипта-обработчика СМС

Требуется написать парсер который парсит все данные отсюда http://tzadviser.com/radar/ так же трубуеться интерфейс так же как тама сделать основнные действия парсера insert,update первый запуск парсерство всех персонажей потом проверка по локатору если такой персонаж в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист, имеющий опыт работы с СМС биллингами + хорошо знающий DLE.
Есть сайт, работающий на МТ-подписках от SMScoin. Логика: пользователь при регистрации указывает номер телефона, ему приходит код активации (этот код высылает биллинг), пользователь попадает на второй этап регистрации, вводит полученный пароль и логин и активирует МТ-подписку.
Далее. Сразу же с него списываются деньги. Потом деньги с него списываются каждые 7 дней. Эти списания называем реббилами. Так вот, после каждого реббила мы должны отдавать биллингу текст СМС сообщения, которое пойдёт пользователю. Т.к. когда биллинг на наш скрипт обработчик отправляет информацию о том, что реббил прошёл успешно - наш скрипт обработчик думает и отвечает "Ок, вот вам тогда такой текст сообщения для отправки пользователю"
Задача достаточно простая: Нужно сделать, чтобы скрипт-обработчик выдавал определённый ответ биллингу для отправки пользователю после каждого реббила.
Есть примеры и документация:
https://smscoin.com/info/smstransit-tech/#codesamp
Движок DLE! Возможно дальнейшее сотрудничество!
- Похожие заказы
- $40Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен человек, который поможет сделать проведение платежей в Одноклассниках (для приложения)Закрыт13 лет назад
Установлено примерно 10 камер видеонаблюдения с выходом в Интернет(ip – камеры). Для сопровождения и администрирование этих камер есть разработанная для них специальное ПО, которое установлено, на видеосервере. В данный момент разрабатывается Вэб сайт для того, чтобы , ретранслировать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо, чтобы линки в постах открывались в новом фрейме. WMZВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется переделать действующий видео чат (точнее доделать мелкие косяки). чат на сайте sopau.com проблемы: 1.вылетают пользователи из чата. 2.не всегда можно добавить пользователя в чат.Закрыт13 лет назад
Нужно создать выпадающий список с направлениями работы (Бухгалтерия, IT, Страхование и т.д.). При выборе какого-либо направления должен появляться список вакансий (чек боксы), относящиеся к данному направлению. Например, выбрали Транспорт, появились специальности Машинист, Авиатехник, Водитель и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется почистить сайт от вирусов /вредоносного кода в следствии установленного модуля Восстановить модуль стандартной загрузки файловВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста PHP для создания сайта с системой голосования и подсчета голосов, с логинацией пользователей. От вас пока жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи, включая электронную почту для получения ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется редактирование движка, в части частичного закрытия профиля страниц пользователей, и добавление информации в профиль для регистрации пользователей.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать приложение под социальную сеть facebook, которое бы "транслировало" функционал нашего сервиса (опрос\тест) в facebook (в формате fmbl), а по завершению работы через API facebook публиковало результаты работы на стене ...Закрыт13 лет назад