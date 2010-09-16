Доработка скрипта-обработчика СМС

Нужен специалист, имеющий опыт работы с СМС биллингами + хорошо знающий DLE.

Есть сайт, работающий на МТ-подписках от SMScoin. Логика: пользователь при регистрации указывает номер телефона, ему приходит код активации (этот код высылает биллинг), пользователь попадает на второй этап регистрации, вводит полученный пароль и логин и активирует МТ-подписку.

Далее. Сразу же с него списываются деньги. Потом деньги с него списываются каждые 7 дней. Эти списания называем реббилами. Так вот, после каждого реббила мы должны отдавать биллингу текст СМС сообщения, которое пойдёт пользователю. Т.к. когда биллинг на наш скрипт обработчик отправляет информацию о том, что реббил прошёл успешно - наш скрипт обработчик думает и отвечает "Ок, вот вам тогда такой текст сообщения для отправки пользователю"

Задача достаточно простая: Нужно сделать, чтобы скрипт-обработчик выдавал определённый ответ биллингу для отправки пользователю после каждого реббила.

Есть примеры и документация:

https://smscoin.com/info/smstransit-tech/#codesamp

Движок DLE! Возможно дальнейшее сотрудничество!