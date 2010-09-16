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Станислав
xelozz
xelozz
35 лет
Россия
/
Омск
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
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Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Антон Чехов
Lord-Freeman
35 лет
Россия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
$30
10 баллов
13 лет назад
Доработка скрипта-обработчика СМС
Действительно хороший специалист! Разобрался за пару часов с задачей, от которой отказались другие программисты. Очень ответственный.
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Отзывы заказчиков
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