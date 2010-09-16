xelozz

Станислав xelozz

 
35 летРоссия/Омск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Lord-Freeman
Антон Чехов 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Доработка скрипта-обработчика СМС
Действительно хороший специалист! Разобрался за пару часов с задачей, от которой отказались другие программисты. Очень ответственный.