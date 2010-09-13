Нужно сделать прием денег в Одноклассниках

Установлено примерно 10 камер видеонаблюдения с выходом в Интернет(ip – камеры). Для сопровождения и администрирование этих камер есть разработанная для них специальное ПО, которое установлено, на видеосервере. В данный момент разрабатывается Вэб сайт для того, чтобы , ретранслировать ...