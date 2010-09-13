Дописать YML-файл.

Дописать функционал YML-файла.

1. Фаил есть, генерится "на лету", дописать в полном* соответствии всем требованиям компании яндекс

http://partner.market.yandex.ru/legal/tt/

2. Изменить админку сайта под дописанный функционал ( пункты в наличии/ под заказ и т.д. ), помочь разместить сайт на маркет.

строго :deadline через 2 дня

Бюджет - не более заявленного. (торговаться не будем в любом случае)