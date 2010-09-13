Создание расширения под Chrome

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки202 просмотра
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Интересует Расширение для Google Chrome версий от 7.503 появляющейся каждый раз на Filehippo.com

и так функционал

1. Проверка логина анлогина на сайте weblancer.net

2. Проверка сообщений (отображение 1 или 5 или 50 аналогично расширению gmail checker)

3. Проверка новых проектов (взаимодействие фильтра на веблансере - отображение проектов своей категории, которой доступна или выбранной по желанию)

+- дополнения, редактирования в процессе..

Цены, сроки...

13 лет назад
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
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