Создание расширения под Chrome

Нужно написать поисковые расширения для браузеров ff,opera,ie,chrome. Для поиска по одному ресурсу,на ресурсе присутсвует своя поисковая система.Пример поиска amazon,ebay,answers & etc возможна работа как по одному расширение так и по всем браузерам. есть подробное тех. описание. icq 582556497
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Интересует Расширение для Google Chrome версий от 7.503 появляющейся каждый раз на Filehippo.com
и так функционал
1. Проверка логина анлогина на сайте weblancer.net
2. Проверка сообщений (отображение 1 или 5 или 50 аналогично расширению gmail checker)
3. Проверка новых проектов (взаимодействие фильтра на веблансере - отображение проектов своей категории, которой доступна или выбранной по желанию)
+- дополнения, редактирования в процессе..
Цены, сроки...
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