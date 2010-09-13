Настройка смс оплаты через smsbil.ru

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка152 просмотра
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Требуется человек, который работал с биллингом smsbil.ru для настройки услуги:

"псевдоподписка с момнтальным апрувом"

суть услуги: пользователь вводит номер своего телефона в специальную форму на сайте, ему приходит код на мобильный телефон, который он вводит на сайте и попадает на закрытую страницу сайта. При этом он подписывается на услугу - смс рассылку.

К проекту прикреплен файл с перепиской с тех.поддержкой smsbil в которой расказывается как это настроить.

Пишите на icq 341 102 321 либо на icq 176811632.

13 лет назад
andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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