Настройка смс оплаты через smsbil.ru

Есть проект, реализованный на CakePHP. Необходимо доработать сайт, установить платежные системы, исправить несколько ошибок. Все подробности в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, который работал с биллингом smsbil.ru для настройки услуги:
"псевдоподписка с момнтальным апрувом"
суть услуги: пользователь вводит номер своего телефона в специальную форму на сайте, ему приходит код на мобильный телефон, который он вводит на сайте и попадает на закрытую страницу сайта. При этом он подписывается на услугу - смс рассылку.
К проекту прикреплен файл с перепиской с тех.поддержкой smsbil в которой расказывается как это настроить.
Пишите на icq 341 102 321 либо на icq 176811632.
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