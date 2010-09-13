PHP + MySql

Добрый день,

У меня есть проект, для реализации которого мне нужен программист с навыками использования php и mysql.

Ниже есть ссылка на техническое задание по проекту.

От желающи - сроки и сумма за которую вы готовы выполнить этот проект.

https://docs.google.com/document/edit?id=1YZMitgqvrVgS12qPyMYSu4SCnM8Tn1kAicmY22YBwho&hl=en&authkey=CMHh854J

Добавлено: добавил в ТЗ краткое описание миссии.

Спасибо,

Андрей