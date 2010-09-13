PHP + MySql

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок329 просмотров
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Добрый день,

У меня есть проект, для реализации которого мне нужен программист с навыками использования php и mysql.

Ниже есть ссылка на техническое задание по проекту.

От желающи - сроки и сумма за которую вы готовы выполнить этот проект.

https://docs.google.com/document/edit?id=1YZMitgqvrVgS12qPyMYSu4SCnM8Tn1kAicmY22YBwho&hl=en&authkey=CMHh854J

Добавлено: добавил в ТЗ краткое описание миссии.

Спасибо,

Андрей

PHPMySQL
13 лет назад
BarDocamar
Петров 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
vitaliy-o
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Взялся сделать за $100 простенькую задачу. Началось все хорошо. Потом человек начал исчезать. Не достучаться в скайп часами. Вместо 2х дней на все он потратил 4 дня на треть. Постоянно ныл что ему очень нужны деньги. Получил 1000р предоплаты, залил то что сделал на наш сервер и исчез. Пароли мы не меняли, сегодня я заметил что весь код с сервера исчез. Настоятельно не рекомендую обращаться к этому человеку. PS Попросил залить то что сделано на наш сервер я ровно через неделю после начала коммуникации (было обещание реализовать за 2 дня) Именно потому что вы постоянно пропадали.
Человек, который зарегистрирован МЕНЕЕ недели на сайте, не имея ни отзывов, ни рекомендаций, зато заплатив мне 1000р. из 3000 обещанных, просит залить работу на его сервер. В итоге я залил то, за что заплатили, и пропал. p.s. Больше к серверу я НЕ ПОДКЛЮЧАЛСЯ. Андрей, запросите логи подключений у своего хостера, возможно увидите причину исчезновения скриптов.
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