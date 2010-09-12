Парсинг сайта

$20
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки181 просмотр
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Нужно будет парсить по отклику записовать в бд и потом из бд данные вынимать + парсер должен использовать прокси тк данный сайт постоянно блочит ипы если находит их

бюджет не очень большой

Парсинг сайта
13 лет назад
Acetons
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад