Написание модуля платежной системы Единый Кошелек

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки170 просмотров
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Написание модуля платежной системы Единый Кошелек движка казино Масвет

13 лет назад
ZEDi
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
nuts
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-2)
13 лет назад
$100
2 дня
Отличный программист очень было приятно с ним работать , справился раньше срока, не спрашивал лишних вещей схватывает все на лету ! Надеюсь на продолжение работы с ним !
Спасибо за работу. Своевременная оплата, четкое Тз. Дмитрий - адекватный заказчик, с которым было приятно общаться на протяжении выполнения работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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