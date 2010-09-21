Доработать шпаргалки.ру для Aios

Проект был очень сложный Мое любимое детище. Немного страшновато было отдавать в руки Давида, но рискнул Первое время переживал, Давид задерживал работу над ним. К концу срока, был готов каталог статей, Потом и скро прошел, но я видел, что парень старается. Предлагает свои мысли решения тех или иных проблем Это говорит о творческом подходе - это несомненный плюс в формировании личности профессионала К своей деятельности подходит очень критически, я бы сказал, что слишком. Но это хорошо. Чем больше будет опыта, тем будет тверже и работа будет все лучше и лучше в профессиональном плане Все мы начинали... И не все стали профессионалами((( Давид, уверен уже профессионал, оттачивающий свое мастерство... Всегда на связи, активен, работоспособен, доступен по телефону вот плюсы работы с Давидом Возраст не смутил ни разу. Смутил деловой подход В результате Полностью доработана партнерка. Добавлены возможность баннеров Сделана полная реформа денежный начислений Введен бонусный счет, партнерский счет, сделана статистика движения денежных средств. Сделаны титлы к страницы (есть и такое что не "забыл" сделать предыдущий "программер" Вообщем, все сделано замечательно, работоспособно, главное, недочеты устранялись быстро. Спасибо Давиду, еще не один проект закажу у вас Так держать!))