Настройка joomla

Приложение представляет собой подобие «конечного автомата» (state machine). На сервере находится большой набор коротких видео файлов в несколько секунд длиной каждый. Клиент (flash player) проигрывает эти файлы один за другим в некоторой последовательности. Важное требование: ...
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У меня есть еще вопрос: мне надо реализовать в джумле, чтобы при переходе в меню – нужная информация отображалась в окне слева, а не отдельно, т.е. допустим, пример:
http://s52.radikal.ru/i137/1009/39/ab3e4c135b48.jpg– это главная страница
Надо достигнуть вот такого:
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i198/1009/3c/68803c185bca.jpg.html
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i193/1009/dd/4ac3e45996ae.jpg.html
Ну и потом при переходе по какой-то статье было вот такое:
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/1009/34/353a6918aa8f.jpg.html
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i101/1009/6b/3a0e4005b8d6.jpg.html
Т.е. сделать, как на всех стандартных сайтах.
Кто может сделать такое? И еще хотелось бы получить небольшую консультацию по джумле.
Бюджет: 10$
вот мой шаблон
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