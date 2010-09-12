Настройка joomla

У меня есть еще вопрос: мне надо реализовать в джумле, чтобы при переходе в меню – нужная информация отображалась в окне слева, а не отдельно, т.е. допустим, пример:

http://s52.radikal.ru/i137/1009/39/ab3e4c135b48.jpg– это главная страница

Надо достигнуть вот такого:

http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i198/1009/3c/68803c185bca.jpg.html

http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i193/1009/dd/4ac3e45996ae.jpg.html

Ну и потом при переходе по какой-то статье было вот такое:

http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/1009/34/353a6918aa8f.jpg.html

http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i101/1009/6b/3a0e4005b8d6.jpg.html

Т.е. сделать, как на всех стандартных сайтах.

Кто может сделать такое? И еще хотелось бы получить небольшую консультацию по джумле.

Бюджет: 10$

вот мой шаблон