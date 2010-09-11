Форма отправки на shopcms + фиксы багов

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать расширенную форму отправки писем с допполнительными полями на основе страницы обмена ссылками и интегрировать ее с админкой. Также есть еще пару тех заданий, оплата договорная.

Просьба отвечать тем, кто много работал с shopcms и знает что это такое.

13 лет назад
MobileLord
Владислав 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад