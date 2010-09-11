Натянуть верстку на WordPress+*

На несколько дней (2-3) нужен консультант (php+smarty) для помощи в доработке скриптов для самописной кмс. Оплата по договоренности. Часть вопросов нужно будет решить сегодня с 15 до 20 (по msk), так что если у вас есть возможность ...
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Сайт -*** (WordPress, **, плагин мероприятий)
Верстка - ***
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