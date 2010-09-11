Интегрировать в скрипты X8 и X19

В рабочие формы подачи заявок на ввод/вывод webmoney необходимо интегрировать XML интерфейсы X8, X19.

Что необходимо сделать:

Форма подачи заявки на ввод (пополнение) webmoney. Проверяем существование кошелька по X8, а также проверку по X19, если все ОК то выводим страницу подтверждения (форма и страница подтверждения - все есть), если не проходим проверку или кошелек не существует, выводим ошибку.

Форма подачи заявки на вывод (продажа) webmoney. Проверяем данные по X19, если все ОК, то автоматически выписывается счет на указанный WMID (это необходимо тоже сделать), если проверка не пройдена, выводим ошибку.

Плюс если возможно, то выводить не стандартные ошибки X19, а сделать дополнительно вывод собственного текста, с инструкцией что необходимо сделать.

Просьба подавать заявки, тех кто имел опыт в интеграции данных интерфейсов. С новичками экспериментов ставить не буду.

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