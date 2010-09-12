Необходимо доделать сайт.

$50
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок286 просмотров
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Необходимо доделать сайт http://panteleev.jino.ru/#

Ничего сложного, подправить верстку, вставить несколько картинок и формулу.

13 лет назад
Javismat
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Enkvist
Антон 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$70
2 дня
Заказчик пропал. Время на разработку потрачено в пустую.