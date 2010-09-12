Не могу переделать скрипт shop-script'a

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки114 просмотров
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Не могу переделать скрипт shop-script'a

задание во вложении

13 лет назад
yahmos
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад