Генератор HTML карты сайта

$30
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Требуется написать простой генератор HTML карты сайта на PHP. Генератор должен также парсить заголовки страниц.

В настройках скрипта указывается:

- адрес сайта

- макс. глубина просмотра (уровень вложенности по которым будет ходить "паук")

- макс. число страниц (лимит)

- таймаут между запросами (в секундах)

В результате скрипт должен сохранить карту в HTML формате, вот в таком виде:

главная

стран... 1

Сделать нужно сегодня.

Контакт через ICQ 391-138-014 или Skype stephano480.

HTML
13 лет назад
fat
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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