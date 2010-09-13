Установка флеш-плеера на modX

Необходимо переустановить флеш-плеер на modX(переверстать весь шаблон страницы заново). Нынешний флеш-плеер http://www.digimonworld.ru/music/sound_adventure/page_sound_adventure_01.html отображается не во всех браузерах. Требуется:

-Подобрать подходящий флеш-плеер со встроенной функцией скачивания прослушиваемых файлов(на данный момент скачивание реализовано неудобно, т.к. идёт отдельным списком от плеера).

-Реализовать возможность автоматического построения списка треков по алфавиту(сейчас все треки располагаются вразнобой).

-Сделать красивые кнопки для скачивания вместо примитивной обводки ссылок(это только в том случае, если ссылки на скачивание будут располагаться отдельно от плеера).

-Сверстать всё это. Корректное отображение в ие, файрфоксе, опере(включая 10.50) обязательно.

Оплата по факту выполненной работы, от 3000р и выше(зависит от сроков и ваших возможностей). Только WMR. Все остальные технические подробности по аське.