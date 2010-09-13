Перенос Flash-приложения (Flex+mxml) в соцсеть

!!!ВНИМАНИЕ!!!Работа только для Москвичей и жителей ближайшего Подмосковья, т.к. необходим личный контакт!!!

Задача:

Перенести (т.е. сделать копию - приложение будет работать синхронно и на основном домене и вконтакте) приложение с основного домена (имя домена в названии прикреплёного файла)в социальную сеть вконтакте, настроить мерчант, сдеать редизайн и внести правки по функционалу, поэтому задание разбивается на 2 этапа:

1) Выполнить портирование вконтакт, настроить мерчант (у исполнителя должен быть опыт в данном деле), настроить синхронизацию с основным доменом в том виде, т.е. без редизайна, что есть в данный момент (изменения по дизайн лишь в сопоставлении пропорций - подгон под требования размера окна (клипа) вконтакте) : 3-4 дня;

2) выполнить редизайн, внести изменения по функционалу; 3-4 дня;

Общий срок выполнения: 7 дней;

Требования:

- Проживание в Москве или Ближайшем подмосковье;

- Портфолио и положительные отзывы, являются необходимыми требованиями для успешного прохождения отбора;

- Уверенные владение FLASH, FLEX, mXML, MySQL, AJAX, HTML, xHTML, JavaScript;

- Гибкость мышления, хорошая обучаемость, способность осваивать и применять новые технологии, нацеленность на дальнейшее сотрудничество, ищем крайне надёжного человека;

- Наличие законченных проектов строго необходимо;

- ПРОЖИВАНИЕ В МОСКВЕ или ближайшем Подмосковье, быстрый Интернет;

Условия:

- 7000-7500 руб. (обратите внимание, оплата будет производиться только рублями) ;

- Предоплата 1000 руб., при личном контакте;

- Если вы обеспечите быстрое выполнение работы, будет выплачен бонус сопоставимый с бюджетом проекта;