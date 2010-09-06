Скрипт магазина

Требуется человек, который работал с биллингом smsbil.ru для настройки услуги: "псевдоподписка с момнтальным апрувом" суть услуги: пользователь вводит номер своего телефона в специальную форму на сайте, ему приходит код на мобильный телефон, который он вводит на сайте и ...