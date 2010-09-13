Видео чат 1 на 4

Нужно создать выпадающий список с направлениями работы (Бухгалтерия, IT, Страхование и т.д.). При выборе какого-либо направления должен появляться список вакансий (чек боксы), относящиеся к данному направлению. Например, выбрали Транспорт, появились специальности Машинист, Авиатехник, Водитель и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переделать действующий видео чат (точнее доделать мелкие косяки). чат на сайте sopau.com
проблемы:
1.вылетают пользователи из чата.
2.не всегда можно добавить пользователя в чат.
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