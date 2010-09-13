Создание сайта с системой голосования

Ищу программиста PHP для создания сайта с системой голосования и подсчета голосов, с логинацией пользователей. От вас пока жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи, включая электронную почту для получения ТЗ. После чего вы получите тех задание для оценки финансов и сроков. Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться