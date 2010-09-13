Нужен рубрикатор специальностей для job сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки162 просмотра
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Нужно создать выпадающий список с направлениями работы (Бухгалтерия, IT, Страхование и т.д.). При выборе какого-либо направления должен появляться список вакансий (чек боксы), относящиеся к данному направлению. Например, выбрали Транспорт, появились специальности Машинист, Авиатехник, Водитель и т.д. Выбрали IT, появились программист, тестировщик и т.д.

Направлений работ будет несколько десятков. В каждом направлении опять же будет по несколько десятков вакансий.

Рубрикатор нужен по аналогии с тем, что здесь http://rabota.mail.ru/vac_search/ - выпадающий список Специальность на голубом фоне.

Данный список должен корректно функционировать во всех популярных браузерах.

На выходе достаточно получить html страницу, где бы в выпадающем списке было бы 2-3 рубрики, при смене которых изменялись бы чекбоксы.

Если реализация планируется при помощи скрытых div, то работу с БД проводить не надо.

Заинтересовавшихся прошу указать сроки и стоимость работы.

13 лет назад
evshi
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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