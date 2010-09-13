Написания парсера в среде php mysql

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Веб-программированиеЗакрыт3 заявки199 просмотров
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Требуется написать парсер который парсит все данные отсюда

http://tzadviser.com/radar/

так же трубуеться интерфейс так же как тама сделать

основнные действия парсера insert,update первый запуск парсерство всех персонажей

потом проверка по локатору если такой персонаж в базе если нету добавляем

апдейты происходят проверкой датой когда был замечен

писать тока в icq + обязательно писать заявку с вашей суммой

PHPMySQL
13 лет назад
Acetons
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад