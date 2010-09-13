Написания парсера в среде php mysql

Нужен человек, который поможет сделать проведение платежей в Одноклассниках (для приложения)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать парсер который парсит все данные отсюда
так же трубуеться интерфейс так же как тама сделать
основнные действия парсера insert,update первый запуск парсерство всех персонажей
потом проверка по локатору если такой персонаж в базе если нету добавляем
апдейты происходят проверкой датой когда был замечен
писать тока в icq + обязательно писать заявку с вашей суммой
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