Доработать модуль для DLE

$10
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Всем привет. Нужно доработать не много модуль для DLE. В основе модуль уже готов. Нужно просто добавить две-три маленьких функции. Продолжение беседы с личке.

13 лет назад
Beelan
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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