Требуется Модуль подписки на новости для DLE 9.2. Видел уже много готовых решений, но не могу все никак связаться с владельцами этих скриптов. Жду предложения от фрилансеров. Если у кого уже есть готовый скрипт, тогда вообще отлично. а также принимаю предложения написать специально для меня этот скрипт.

Пример http://fishki.net/subscribe.php