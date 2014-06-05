Модуль подписки на новости для DLE 9.2

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок219 просмотров
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Требуется Модуль подписки на новости для DLE 9.2. Видел уже много готовых решений, но не могу все никак связаться с владельцами этих скриптов. Жду предложения от фрилансеров. Если у кого уже есть готовый скрипт, тогда вообще отлично. а также принимаю предложения написать специально для меня этот скрипт.

Пример http://fishki.net/subscribe.php

13 лет назад
dimon22a
Дмитрий 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
ray_honda
Егор 
43 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
13 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
13 лет назад
$30
1 день
Отлично справился с работой.
Без претензий)
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