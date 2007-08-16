Kubelance - интеграция платежных систем

К новой версии Kubelance прикрутить биллинги WM , eliosgold, liqpay, можно деньги яндекса и т.д. – чем больше – тем лучше. Старю версию с уже рабочими биллингами не предлагать – во первых, такое уже имеется, а во вторых - смысл, прикрутить платежные системы именно к последней, новой версии, ну или переделать по аналогии.

Задание аналогично вот этому: http://www.free-lance.ru/projects/?pid=436781 и этому : http://www.weblancer.net/projects/204657.html

Предоплаты нет и не будет – оплата, только по предъявлении конечного результата.

Присылайте предложения по цене и срокам