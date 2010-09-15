Модуль "задать вопрос" с со страниц сайта.

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$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок200 просмотров
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Добрый день.

для сайта: 9796024.ru требуется создать отправлялку вопросов с сайта.

и из раздела контакты.

система Джумла

Оплата яндекс деньгами.

ася: 208-514-990

13 лет назад
EventLP
Влади 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
38 отзывов
Выбранный исполнитель
E-SPAR
Андрей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
$20
1 день
Все прошло отлично помог настроить хостинг рекомендую
Отличный заказчик, четкая постановка задачи и быстрая оплата надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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