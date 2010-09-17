Работа для спеца по Smarty

$250
Веб-программированиеЗавершен3 заявки194 просмотра
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Добрый день ! Есть 3 сайта на одном и том же самописном движке основанном на Smarty. У сайтов есть несколько глюков. Нужен спец для решения все этих проблем сегодня.

13 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
kiralait
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
13 лет назад
$30
1 день
Отлично справился с задачей ! Сдал проект в срок ! Всегда на связи - будем работать еще !
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