Работа для спеца по Smarty

Есть немного недоделанный скрипт, который нужно сдать сегодня вечером. Мой напарник пропал, а проект надо сдать срочно. Срок 6-7 часов, оплата 1000 рублей по факту исполнения, если понравится и вам и мне - будем сотрудничать ...