Работа для спеца по Smarty

Собственно нужен скрипт создания файла импорта для VamShop на основе следующе структуры бд: CREATE TABLE `test` ( ...
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